Serie A Le tattiche di Fagioli per chiedere soldi Morata mi prende il Rolex

Morata, que habría sido el encargado de proporcionar relojes de lujo a Nicolò Fagioli para su posterior reventa, según conversaciones reveladas por ‘La Gazzetta dello Sport’Todo comenzó en 2023, cuando los italianos Sandro Tonali (Newcastle) y Nicolò Fagioli (Fiorentina) recibieron una dura sanción deportiva tras apostar a partidos de fútbol en una red clandestina de apuestas. Los móviles incautados a ambos futbolistas destaparon recientemente un escándalo todavía mayor, con futbolistas como Junior Firpo, Leandro Paredes o Ángel di María también implicados. Leggi su Justcalcio.com Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Sport:El escándalo de la red de apuestas ilegales en Italia sigue dando de qué hablar. En las últimas horas se han conocido nuevos implicados como el hijo de Andrea Pirlo, mientras que el último nombre en salir a la luz ha sido el de Álvaro, que habría sido el encargado de proporcionar relojes de lujo a Nicolòpara su posterior reventa, según conversaciones reveladas por ‘La Gazzetta dello Sport’Todo comenzó en 2023, cuando los italianos Sandro Tonali (Newcastle) y Nicolò(Fiorentina) recibieron una dura sanción deportiva tras apostar a partidos de fútbol en una red clandestina de apuestas. Los móviles incautados a ambos futbolistas destaparon recientemente un escándalo todavía mayor, con futbolistas como Junior Firpo, Leandro Paredes o Ángel di María también implicados.

Scommesse, le tattiche di Fagioli per pagare i debiti di gioco. "I Rolex me li trova Morata": le tattiche di Fagioli per ottenere prestiti dai compagni. Ne parlano su altre fonti

eurosport.it riferisce: Intercettazioni Nicolò Fagioli sul calcioscommesse: ecco le tattiche che il centrocampista usava per farsi prestare soldi da altri giocatori - SERIE A - Intercettazioni e chat Nicolò Fagioli sul calcioscommesse: ecco le tattiche usate dal centrocampista per farsi prestare soldi da altri calciatori.

Segnala informazione.it: "I Rolex me li rivende Morata": le tattiche di Fagioli per ottenere prestiti dai compagni - Nicolò Fagioli si è fatto prestare 587mila euro totali da 31 persone e la domanda è spontanea: come ha fatto? Ora c’è una risposta, almeno parziale: Fagioli proponeva Rolex da comprare a costi vantagg ...

Lo riporta eurosport.it: Juventus, Fagioli ancora sul calcio scommesse: "Ho sbagliato, ho pagato ma adesso chiedo rispetto. Non è giusto questo accanimento su di me" - SERIE A - Con le nuove intercettazioni prese in esame dalla Procura di Milano, sul nuovo filone riguardo al calcio scommesse, che coinvolgerebbe altri giocatori ...