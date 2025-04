Ilgiorno.it - Beko, firmato l’accordo: Cassinetta evita il ridimensionamento, cosa succede con gli esuberi

di Biandronno, 14 aprile 2025 –: c’è la firma sulfra l’azienda di elettrodomestici e i sindacati. Si è riusciti a sventare ildello stabilimento didi Biandronno, dove si producono i frigoriferi “firmati” dalla multinazionale, paventata all’inizio della trattativa, anche in seguito alle prime comunicazioni dell’azienda. Resta congelato il tema degli: se è vero che, nel corso del confronto, si è riusciti a ridurne notevolmente il numero (dagli iniziali 1.935 si è giunti a 937, a cui vanno aggiunti i 287 del sito di Siena, che verrà chiuso), è stata rinviata a un successivo momento di confronto la redistribuzione per ciascuno degli stabilimenti delle uscite dal mondo del lavoro. Le prospettive aNello stabilimento varesino, si legge nella nota diffusa dall’azienda saranno localizzate le produzioni per i prodotti da incasso nelle categorie cottura (forni e forni a microonde) e refrigerazione.