D'Aversa: «La fortuna si è girata dall'altra parte, prima o poi dovremo pur raccogliere qualcosa.

Roberto, tecnico dell’Empoli è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Napoli-Empoli, per commentare quella che sarà la gara al Maradona. Le due squadre scenderanno in campo tra meno di mezz’ora.: «Non è stata un’annata semplice, la ssi èdall’altro lato»Di seguito quanto dichiarato ai microfoni dell’emittente:«Nello spogliatoio difficilmente, ma credo sia normale, si può ragionare su un’annata come la nostra. Per forza di coseci deve tornare indietro, perché sembra che lasi sia. Per far sì che questo accada però dobbiamo crederci. Viviamo controcorrente da un’intera stagione, anche questa mattina abbiamo perso Solbakken. Dobbiamo comunque ragionare secondo il nostro obiettivo, saremmo molto soddisfatti comunque nonostante tutto ciò che è accaduto se comunque raggiungessimo la salvezza»Su Esposito.