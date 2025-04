Ilrestodelcarlino.it - Festival Vyni conquista tutti a Reggio Emilia tra vino e musica

, 14 aprile 2025 – Un centro storico per una volta davvero vivo, e decisamente animato. Anche perché il contributo del dio Bacco, in questi contesti, aiuta davvero da millenni. Si è conclusa con un grande successo, e all’insegna dell’entusiasmo la seconda edizione del, che ha animato le vie dentro l’esagono nello scorso weekend. Riempiendo, per due giorni consecutivi, quattro piazze cittadine, dove si sono alternati 25 dj set, 20 cantine, 4 palchi, 20 espositori di vinili e 6 talk al giorno. L'evento ha portato amigliaia di visitatori, trasformando le vie cittadine in uno scenario unico di degustazioni e. Nonostante domenica un altro dio, Giove Pluvio, non sia stato particolarmente benevolo, il maltempo non ha comunque rallentato l’affluenza che, secondo le stime degli organizzatori, è stata, sulle due giornate, di circa 20mila persone.