Reggio Emilia l’attesa è finita mercoledì arriva l’Esercito in zona stazione

Reggio Emilia, 14 aprile 2025 – l'attesa è finita. Da dopodomani arriva l'Esercito a Reggio. A comunicare la data ufficiale è il Prefetto Maria Rita Cocciufa al termine del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto oggi pomeriggio. "Il dispositivo, che prevede un'attenta vigilanza con presidi fissi e modalità dinamiche, sarà operativo da mercoledì 16 aprile", si legge nella nota diramata dalla Prefettura che informa dell'attivazione dell'operazione 'Strade Sicure' del Governo, già deliberato da poco meno di un mese dal ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, per la stazione storica e altre zone sensibili, ad alto tasso di criminalità. L'aliquota assegnata alla città prevede 12 unità di militari. Nel summit di oggi – a cui hanno preso parte il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari, la Provincia, il questore Giuseppe Maggese, il comandante provinciale dei carabinieri colonnello Orlando Hiromi Narducci, il comandante della guardia di finanza Filippo Ivan Bixio e il comando del Raggruppamento Emilia-Romagna–Toscana –Umbria –Marche, responsabile dei servizi – sono state concordate le modalità di impiego dei militari e i servizi da effettuare che saranno sotto lo stretto coordinamento congiunto delle forze dell'ordine.

