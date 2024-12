Isaechia.it - Chiara Ferragni pubblica la chat whatsapp col figlio Leone e scatena le critiche del web

, l’imprenditrice digitale più seguita in Italia, è al centro di una nuova polemica. Stavolta, are il dibattito è stata la condivisione di unacon il. L’episodio ha acceso una discussione sul web, dove molti utenti l’hanno criticata per l’eccessiva esposizione della sua vita privata e, in particolare, di quella dei suoi figli. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da? (@)Tuttavia, non tutti hanno apprezzato il gesto: molte persone hanno accusato ladi sfruttare i bambini per ottenere visibilità sui social. In particolare, alcuni utenti si sono interrogati sull’opportunità di condividere momenti così intimi, specialmente quando riguardano minori.