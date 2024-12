Sport.periodicodaily.com - Carrarese-Palermo: le probabili formazioni

Gara valida per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. In palio punti pesanti sia per i toscani in ottica salvezza, che per i siciliani al fine di mantenersi in zona play-off.si giocherà sabato 7 dicembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio dei Marmi.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREL’entusiasmo per aver battuto l’ex capolista Pisa è subito scemato tra i toscani per la brutta sconfitta patita a Salerno che li ha ricapultati al sedicesimo posto. La squadra di Calabro è comunque nettamente migliorata rispetto al disastroso avvio di stagione, dimostrando di essersi adattata alla cadetteria.Nonostante la vittoria contro lo Spezia nell’ultimo turno di campionato, i rosanero non riescono ancora a decollare. La squadra di Dionisi è settima con 21 punti, una delusione per chi era considerata la favorita per la promozione diretta in A.