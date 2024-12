Movieplayer.it - 28 anni dopo, che fine ha fatto Cillian Murphy? Il primo poster dell'horror gela i fan

Svelata la prima locandina ufficiale del sequel di 28 giorniche vedrà il ritorno di Danny Boyle alla regia e un cast tutto nuovo 28, l'atteso sequel di 28 giornie 28 settimanecapitolo di una nuova trilogia, si è svelato oggi con unufficiale diffuso da Sony Pictures in vista'uscita programmata per il 20 giugno 2025. Riunendo ancora una volta il regista Danny Boyle e lo scrittore Alex Garland, 28vedrà protagonista un cast del tutto nuovo composto da Ralph Fiennes, Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer, Jack O'Connell ed Erin Kellyman. La star del film originale,, tornerà a vestire i pdi Jim, un corriere in bicicletta che si è risvegliato .