Roma femminicidio Rossella Nappini | l’ex fidanzato Adil Harrati condannato all’ergastolo

La prima Corte di assise diha, 46enne di origine marocchina, per ildell’infermiera 52enne. I giudici hanno riconosciuto l’aggravante della crudeltà, ma non quella della premeditazione. La donna aveva avuto una breve relazione con l’uomo, un imbianchino che aveva lavorato nel palazzo dove viveva con la madre a. Dopo poco tempo aveva però scoperto i precedenti penali del 46enne e così aveva deciso di lasciarlo. La sorella di, Monica, in aula aveva confermato l’atteggiamento opprimente dell’uomo: «La tartassava di chiamate, la voleva incontrare, era insistente. E la mattina del delitto la chiamò chiedendole un appuntamento per il pomeriggio».venne uccisa con 56 coltellate il 4 settembre 2023 nell’androne del condominio in via Giuseppe Allievo, nel quartiere Primavalle della capitale.