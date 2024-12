Lettera43.it - Ritiri, bluff sui numeri e veleni: il congresso agita la Lega Lombarda stanca di Salvini

Lanon trova pace in Lombardia. Il 15 dicembre si terrà ilregionale convocato da Matteoin fretta e furia tre settimane fa, dopo nove anni di attesa e a distanza di un anno e mezzo da quello veneto. E il partito ribolle, coneclatanti,suie scambi di accuse tra i candidati al posto di segretario lombardo, tra i più ambiti nellache, qui, 40 anni fa, fu fondata da Umberto Bossi. In palio è la poltrona più prestigiosa dopo quella di segretario federale, tra gli incarichi più importanti per il ‘partito-clan’, il cui nocciolo duro, composto da lombardi, ancora resiste. Si tratta di gente, compreso, che ha vissuto all’ombra di Bossi una buona parte della propria gioventù, che è cresciuta insieme, spesso ha trovato una famiglia nel clan, e scandisce la sua vita attorno alle liturgie del movimento.