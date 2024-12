.com - Raccolta ingombranti a Roma, le novità del weekend

Ladei rifiutiavrà una cadenza e una dinamica ben definite, per sabato 7 e domenica 8 dicembre a. In tanti municipi della Capitale sarà attivo nel corso delil servizio didei materiali speciali. Ecco le date e tutte le postazioni.Rifiuti, ecco le date e tutte le postazioniSabato 7 e domenica 8 dicembre torna al’appuntamento con “AMA il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo” lastraordinaria gratuita, dedicata alle utenze domestiche, di rifiuti, elettronici e speciali organizzata da AMA in collaborazione con il TGR Lazio RAI.Sono interessati all’iniziativa i municipi II, IV, V, VI, VIII, X, X, XII, XIII, XIV e XV. Qui i cittadini potranno disfarsi di tutti quei materiali che non possono andare nei cassonetti.