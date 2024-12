Tuttivip.it - “Lascio il Grande Fratello”. Dispiacere per tutti, se ne va tra le polemiche: “Gli autori sanno tutto”

Leggi su Tuttivip.it

Negli ultimi giorni, la casa delè stata teatro di un intreccio emotivo che ha coinvolto tre concorrenti: MariaVittoria Minghetti, Alfonso D’Apice e Tommaso Franchi.è iniziato quando MariaVittoria, durante la sua permanenza in tugurio, ha instaurato un’intesa speciale con Alfonso. Tra i due sembra essere scattata una scintilla. Tornata nella casa principale dal suo compagno ufficiale, Tommaso Franchi, la gieffina si è trovata in preda alla confusione, confessando ai suoi amici di provare qualcosa per Alfonso.Questa situazione ha portato la Minghetti a prendere le distanze da Tommaso. Il giovane, consapevole della chimica tra la sua fidanzata e il concorrente napoletano, ha vissuto un momento di forte crisi. Il risultato? L’idraulico toscano, visibilmente turbato, ha minacciato di lasciare il programma durante la notte e si è ritirato in confessionale per riflettere sulla situazione.