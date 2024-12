Amica.it - Keira Knightley ha le idee molto chiare quando si tratta delle sue figlie: per loro niente mondo dello spettacolo, nel futuro c'è la scuola

Leggi su Amica.it

Alla base c’è la sua esperienza personale. Per questo è così dura e intransigente sull’argomento. Condisce tutto con un sorriso dolce e rassicurante, mafa capire senza mezzi termini che con lei non si scherza. Lo sanno bene le sue. Alle quali ha spiegato che di entrare nelproprio non se ne parla: nelimmediatoesiste una sola cosa: la.L’attrice inglese, 39 anni, è mamma di due bambine: Edie, nata nel 2015, e Delilah, nel 2019. Il papà è il musicista della band dei Klaxon, James Righton. Conosciuto nel febbraio 2011 e sposato, in segreto, nel 2013 a Mazan, Francia.ha lesisue: per, nelc’è solo la(foto Ansa)è una star fin da bambinaNata in una famiglia di artisti,è figlia di due attori e scrittori, Wille Sharman Macdonald.