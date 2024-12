Biccy.it - Il Festival di Sanremo potrebbe passare a Mediaset o Discovery, la sentenza del TAR

Il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) della regione Liguria ha emesso unastorica sostenendo che l’affidamento diretto alla Rai per la concessione deldiè illegittimo. Dal 2026, quindi, il Comune didovrà aprire una gara pubblica aperta a chiunque volesse comprarne i diritti.“Connr. 843, depositata in data odierna, il TAR per la Liguria ha dichiarato illegittimo l’affidamento “diretto” alla RAI da parte del Comune di, dell’organizzazione deldella canzone italiana (anni 2024/2025). I giudici, tuttavia, hanno fatto salvo lo svolgimento dell’edizione del 2025, che, pertanto, avrà luogo come previsto. Per l’avvenire, invece, il Comune didovrà procedere mediante pubblica gara, aperta agli operatori del settore interessati.