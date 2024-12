Ilrestodelcarlino.it - Fedrigoni vertenza, cassa integrazione e licenziamenti: salvataggio last minute?

Ancona, 5 dicembre 2024 – Si potrebbe essere aperto uno spiraglioper la. L'azienda conferma che la società Giano, attiva nel ramo delle carte per ufficio, cesserà ogni sua attività a fine anno, determinando a Fabriano ( Ancona) 195 esuberi diretti, oltre a una 50ina dell'indotto. Ma dai rumor provenienti al termine della riunione di questa mattina a Fabriano con i rappresentanti dei sindacati di categoria nazionali e territoriali, Slc-Cgil, Fistel Cisl, Uilcom-Uil, Ugl Carta e Stampa, nonché della Rappresentanza sindacale unitaria, si starebbe lavorando alla bozza di un accordo che ci si augura possa trovare la firma ufficiale durante la nuova riunione del tavolo aperto al ministero delle Imprese e del Made in Italy in calendario per lunedì 9 dicembre che prevede la sospensione dei