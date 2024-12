Feedpress.me - Blitz anti 'ndrangheta in quattro regioni: tra i 25 arrestati anche suor Anna Donelli: "Era al servizio del clan Tripodi"

Leggi su Feedpress.me

Ci sonol’ex consigliere comunale di Brescia in quota Fratelli d’Italia Giovanni Acri , finito ai domiciliari, e una religiosa,, ritenuta «a disposizione del sodalizio per garre il collegamento con i sodali detenuti in carcere», tra i 25nell’inchiesta della procura di Brescia contro un presunto gruppo criminale legato alla '. Ai domiciliari.