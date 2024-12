Bergamonews.it - Si apre il cantiere per la nuova vasca di laminazione in largo Barozzi

Bergamo. Prenderanno il via la prossima settimana, lunedì 9 dicembre, i lavori per la realizzazione delladiin. Dopo il completamento delle operazioni di spostamento dei sottoservizi e della bonifica bellica, si passerà all’installazione delle palancole, un passaggio fondamentale per lo scavo vero e proprio.I provvedimenti viabilistici, da lunedì 9 dicembre fino al 31 dicembre 2025 prevedono:· in via dello Statuto, nel tratto compreso tra la via Grataroli e il parcheggio privato a pagamento: divieto di transito, in entrambi i sensi di marcia, per tutte le categorie dei veicoli eccetto i mezzi dell’impresa; divieto di transito pedonale con deviazione dei pedoni sul marciapiede al lato opposto a quello interessato dai lavori; divieto di sosta permanente con rimozione forzata negli stalli di sosta esteso a tutte le categorie di veicoli, eccetto i mezzi dell’impresa.