Richiamato formaggio saporito a causa di Escherichia coli, il lotto ritirato

Il ministero della Salute, nella sua funzione di monitoraggio dei prodotti che mettono a rischio la salute, haunoritenuto pericoloso. Si tratta di una forma chiamata “Il”.I rischi legati al prodotto sono piuttosto gravi, tanto che il ministero ha chiesto di non consumarlo per colpa della presenza di un batterio che puòre conseguenze alla salute: il batterio.Richiamo per“il”: presenza batterioCon la nota del 25 novembre il ministero della Salute (presente anche sull’app dedicata) ha deciso il richiamo di un prodotto pericoloso. Si tratta di una forma di.Ilè del marchio “Tessaro”. Il nome di denominazione di vendita è Form. Ildi M.l.c Quarto. Il produttore e il marchio di identificazione dello stabilimento è Caseificio sociale Predazzo e Moena, l’indirizzo dello stabilimento è: via Fiamme gialle, 48 – 38037 a Predazzo.