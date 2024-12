Quotidiano.net - "Qui intere famiglie vivono con le auto"

Leggi su Quotidiano.net

Nella vertenza Stellantis entra anche la città di Melfi, dove ha sede il principale stabilimento dell’aziendamobilistica in Italia. L’assemblea pubblica, affollata da lavoratori, gente comune e amministratori, è un grido disperato. "Qui di Stellantis si vive". Lo stabilimento lucano, attualmente e conta circa 5.300 persone, su circa 15mila abitanti, con centinaia dila cui economia deriva totalmente dal gruppo italiano. Tra i rappresentanti sindacali e soprattutto tra le decine di lavoratori e loro famigliari, che hanno assiepato gli spalti della sala consiliare del Comune di Melfi, il sentimento prevalente è stata la paura, a cui si è aggiunta la rabbia per le notizie sulla "faraonica buonuscita" dell’ormai ex amministratore delegato, Carlos Tavares. Nel 2024 nello stabilimento lucano di Stellantis si è lavorato molto poco: in alcuni mesi anche solo due-tre giorni e le giornate di cassa integrazione hanno ampiamente superato quota 100.