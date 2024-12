Laprimapagina.it - Perchè l’8 dicembre la Chiesa celebra l’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria?

Spesso si associa il mese dialle vacanze di Natale, ma per chi è cristiano, è un periodo carico di significati ad iniziare dalla festa del. Ogni anno infatti l’8la, il dogma, cioè la verità di fede, per cui la Madonna non è stata “toccata” dal peccato originale, ne è stata preservata sin dal primo istante del suo concepimento.l’8lae cosa vuol dire? Per il Catechismocattolica Dio ha scelto gratuitamenteda tutta l’eternità perché fosse la Madre di suo Figlio; per compiere tale missione è stata concepita immacolata. Il dogma è stato proclamato l’81854 papa Pio IX con la bolla Ineffabilis Deus in cui si legge che “la beatissimanel primo istantesua, per una grazia ed un privilegio singolare di Dio onnipotente, in previsione dei meriti di Gesù Cristo Salvatore del genere umano, è stata preservata intatta da ogni macchia del peccato originale”.