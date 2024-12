Oasport.it - Pattinaggio artistico: Conti-Macii al banco di prova delle Finali Grand Prix. Buone chance per gli azzurri

Leggi su Oasport.it

Arriva la prima, imperdibile, resa deicomplessiva nella specialitàcoppie. Il ring sarà il ghiaccio della Patinoire Polesud di Grenbole, teatro questa settimana2024-2025 di, evento che chiude di fatto la prima parte dell’annata sportiva per ciò che concerne l’attività internazionale.Si tratta di una gara importantissima per i colori, complice il coinvolgimento di due binomi italiani. In terra transalpina ci saranno infatti Sara-Niccolòe Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, questi ultimi chiamati last minute come prima riserva dopo il forfait dei canadesi Deanna Stellato Dudek-Maxime Deschamps, out a causa di una indisponibilità. I presupposti per conquistare un piazzamento di lusso ci sono, ma sarà tutto fuorché facile.