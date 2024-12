Ilfogliettone.it - Omicidio a Manhattan: il Ceo di UnitedHealthcare ucciso in un agguato

Leggi su Ilfogliettone.it

Tragedia a, nel cuore di New York, dove Brian Thompson, CEO del colosso assicurativo sanitario, è statoin un. Il 50enne Thompson è stato colpito a morte al petto mentre si dirigeva a piedi verso l’hotel Hilton, dove avrebbe dovuto partecipare a una conferenza della società. Il killer, che indossava una giacca color crema, una mascherina nera e uno zaino grigio, lo stava aspettando e lo ha attaccato improvvisamente. Dopo aver sparato, l'uomo è fuggito verso est, correndo sulla Sixth Avenue, armato e pronto a far perdere le proprie tracce.Le prime ricostruzioni indicano che si trattava di unpremeditato, ma il movente rimane ancora sconosciuto. La polizia ha acquisito il video dell’incidente grazie alle telecamere di sorveglianza della zona e sta per diffondere due immagini di identikit del sospetto.