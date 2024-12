Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa 53-42, Eurolega basket in DIRETTA: 13 punti di Nico Mannion, +11 EA7 Emporio Armani all’intervallo lungo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:25 13di uno scatenatoe 9 di Nikola Mirotic tra le fila dei meneghini, con 13di Isaiah Canaan e 10 di Dejan Davidovac per la. L’EA7ha toccato anche il +14 come massimo vantaggio, salvo subire poi la reazione ospite prima di tornare a macinare gioco e. I padroni di casa stanno tirando col 68.4% da due e col 53.3% dall’arco, con lache proverà a contenere l’offensiva milanese nel secondo tempo.Si chiude il secondo quarto:l’conduce 53-42 sulla!53-42COL SOTTOMANO!51-42 Ancora a bersaglio l’ala americana di passaporto danese per ristabilire il +8.49-42 Shavon Shields fa saltare la difesa serba e deposita il pallone in fondo alla retina: si sblocca anche l’ex Trento.