L’andamento di Borsa italiana e spread oggi 4 dicembre 2024

C’è grande attesa per l’apertura delle Borse europee e per lotra Btp e Bund tedeschi. Ieri, martedì 3, l’Europa ha concluso la giornata positivamente, trascinata da Milano, listino migliore del Vecchio Continente. L’indice Ftse Mib a Piazza Affari ha guadagnato l’1,03% a 33.829 punti.Le quotazioni diin tempo reale3.11 –: Hong Kong negativa, apre a -0,15%Ladi Hong Kong apre la seduta in territorio negativo: l’indice Hang Seng cede in avvio lo 0,15%, a 19.715,96 punti. Il Composite di Shanghai perde lo 0,07% a quota 3.376,57, mentre quello di Shenzhen cede lo 0,21% a 2.045,18 punti.2.02 – Seul crolla del -2% in apertura, poi lima le perditeLadi Seul è scesadel 2% in apertura, per poi limitare le perdite nelle prime contrattazioni, dopo che ieri il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha dichiarato e poi revocato la legge marziale.