Fare Storia incontri d’Archivio a Benevento dal 20 dicembre la II edizione della rassegna

Leggi su Ildenaro.it

L’Archivio di Stato diospiterà, trae marzo, la II” organizzata da Cristina Ciancio, docente didel diritto medievale e moderno presso il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza di Unisannio, e da Carmine Venezia, Direttore dell’Archivio di Stato di, e frutto di una convenzione di terza missione tra il Dipartimento DEMM dell’Università degli Studi del Sannio e l’Archivio di Stato.Dopo l’ottimo riscontro del primo ciclo, laprosegue nel suo intento di favorire occasioni di dibattito e sinergie tra giuristi, storici e archivisti su temi centrali per la società e la cultura scientifica di ogni tempo, evidenziando l’importanza delle fonti e degli strumenti più idonei per leggerle e comprenderle.