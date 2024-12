Thesocialpost.it - Congo, paura per la malattia misteriosa che ha già causato la morte di 79 bambini

Dramma nella Repubblica Democratica del(RDC), dove un totale di 79 persone sonoa causa di “unadi origine sconosciuta“. Le morti sono state registrate a partire dal 24 ottobre, come ha annunciato il Ministero della Sanità Pubblica, dell’Igiene e del Benessere Sociale. Laha colpito la provincia di Kwango, in particolare la zona di Panzi, e ha colpito 376 persone, hanno dichiarato le autorità sanitarie in un comunicato, specificando che la maggior parte dei morti sono “di età superiore ai 15 anni“. Il ministero ha avvertito della “preoccupante situazione nell’area”, ha espresso il suo “profondo cordoglio alle famiglie colpite da questa tragedia” e ha inviato le sue “sincere condoglianze”. I sintomi dellarara includono febbre, mal di testa, naso che cola e tosse, mancanza di respiro e anemia.