Banda di ladri senza paura Un’altra spaccata fotocopia

Per il centro di Brescia si aggira unache mette a segno colpicurarsi di essere avvistata da qualche telecamera o testimone, o peggio ancora, di trovarsi bloccata da qualche intoppo, vista l’asdi via di fuga rapide nei dintorni. Nel mirino c’è sempre il negozio One Off di Brescia, all’angolo tra via Moretto e via Gramsci, rivenditore di abbigliamento e accessori griffati dell’alta moda, da Gucci a Fendi, ripulito per la seconda volta nel giro di sette mesi. Ieri all’alba è stato di nuovo svaligiato. I malviventi hanno messo a segno unautilizzando una Fiat 500X rubata come ariete. Con l’auto lanciata in corsa hanno letteralmente abbattuto una vetrina. Una volta dentro - si ipotizzano in azione almeno tre banditi - in pochi minuti hanno arraffato scatoloni di vestiti, scarpe e borse firmate.