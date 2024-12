Verona | Venite la mia compagna si è impiccata nella doccia Ma la Procura lo accusa di omicidio

Leggi su Dayitalianews.com

, la miasi è”. E’ l’agghiacciante telefonata ricevuta dai carabinieri didomenica, quando un 40enne ha chiesto l’intervento per la morte della 27enne Cristina Pugliese.Ma lavuole vederci chiaro su quel che è successo nel bagno dell’abitazione di Caldiero, piccolo centro del veronese.Il 40enne ora stato iscritto nel registro degli indagati pervolontario. E’ indagato, al momento, in stato di libertà.A dare l’allarme, nel tardo pomeriggio dell’altro ieri, era stato il compagno della donna a raccontare ai militari chiamati in soccorso di aver trovato il corpo privo di vita all’interno del bagno dell’abitazione e a spiegare che la sua, madre di una bambina di 5 anni, si sarebbe suicidata utilizzando il tubo flessibile della