Donnapop.it - Turetta sentenza del processo: ecco tutto il riassunto della storia: dalla lettera a Giulia alla richiesta di ergastolo

Leggi su Donnapop.it

Tempi record per ila Filippo, unico imputato per la morte diCecchettin; oggi in aula è attesa la senzaCorte d’Assise di Venezia.L’11 novembre del 2023,Cecchettin è stata uccisa da Filippo; quest’ultimo non ha mai accettato che la relazione con la ragazza fosse finita e che lei stesse iniziando a sentire qualcun altro. Dopo una giornata passata al centro commerciale, per cercare il vestito che l’ex fidanzata avrebbe indossatolaurea, i due hanno iniziato a litigare.La versione diè questa: proprio vicino a casa di, durante il litigio, la situazione sarebbe degenerata a tal punto da indurre Filippo a usare violenza contro la sua ex fidanzata, colpendola diverse volte con un coltello da cucina che aveva in macchina. Se anche l’ipotesilite fosse vera, però, non escluderebbe la premeditazione.