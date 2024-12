Lapresse.it - Nucleare, il governo accelera: a fine anno nuova azienda e quadro norme

Avanti con il, e neanche troppo piano. Ilpreme infatti il pedale dell’tore per preparare il terreno al ritorno italiano all’energia prodotta dall’atomo. Ed entro l’dovrebbero esser pronte sia una newco che la normativa di riferimento. Che poi il, comunque digenerazione, se sia da fissione o in futuro (chissà quando) da fusione poco importa: quello che conta è esser pronti da subito, essere presenti nella discussione anche a livello internazionale, a cominciare dalla ricerca, e indirizzare il Paese verso quel modello.Da un lato il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso annuncia entro l’l’arrivo di undie risorse contenute in un collegato alla Manovra di bilancio e la costituzione di un’(“un nuovo soggetto industriale”) partecipata dallo Stato; dall’altro il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin lancia l’Isin (Ispettorato nazionale per la sicurezzae la radioprotezione) come eventuale e prossima Authority del settore, riconoscendo quanto il Paese sia ormai “maturo” al ritorno al