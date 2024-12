Oasport.it - L’Italia del tennis è un asso pigliatutto: i segreti del successo e la sfida al calcio

Leggi su Oasport.it

I fatti parlano chiaro. Ilitaliano sta vivendo un periodo di grande soddisfazione. Jannik Sinner è senza dubbio la Stella Polare e colui in grado di attirare l’attenzione di tanti appassionati e non attraverso il suo modo di essere e di giocare. Una stagione in cuiha chiuso con i successi in Coppa Davis e in BJK Cup, dopo aver vinto grazie a Sinner due Slam, tre Masters1000, le ATP Finals e otto titoli nel massimo circuito.Non è stato solo Jannik però, perché vanno prese in considerazione le imprese di Jasmine Paolini (n.4 del mondo) in singolare e in doppio con Sara Errani (oro alle Olimpiadi di Parigi) e degli altri azzurri. Vi sono infatti le presenze in tutte le 4 finali Slam, nella top-10 in tutte le classifiche (maschile e femminile, singolo e doppio) e alle Finali di fine anno maschili e femminili in tutte le specialità (singolo e doppio).