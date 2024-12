Ilnapolista.it - Juve, Giuntoli ha speso 150 milioni per tre desaparecidos: Flopmeiners, Douglas Luiz, Nico Gonzalez (Ziliani)

ha150per tre: Koopmeiners,)Il pareggio dellantus contro il Lecce non è passato inosservato agli occhi di Paolo, che sui suoi canali social ha sottolineato come i bianconeri abbiano collezionato ben otto pareggi, da lui definiti “otto mezze sconfitte”. Di conseguenza, il sogno scudetto sembra progressivamente allontanarsi.“Dice: lantus è un cantiere aperto, Motta è a Torino da quattro mesi e ha bisogno di tempo. Certamente. Ma se Motta è nuovo allantus, Conte è nuovo a Napoli, Palladino è nuovo a Firenze, Baroni è nuovo a Roma sponda Lazio e Fonseca è nuovo al Milan. Eppure c’è chi se la cava meglio e con materiale umano qualitativamente inferiore”.parla di Conte che “sembra essere a Napoli da quattro anni, non da quattro mesi, talmente solida appare la quadratura del cerchio trovata con la squadra che tanti disastri aveva combinato un anno fa”.