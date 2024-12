Ilgiorno.it - I no alle pretese folli. Figlie costrette dalle madri e la fumatrice di 60 anni: "Divento come Bella Hadid"

"Il chirurgo plastico ha il dovere di negare interventi quando non li ritiene necessari". La convinzione di Alessia Glenda Buscarini, medico chirurgo, specializzato in chirurgia plastica, e direttrice di “The Clinic“ a Milano, secondo cui un professionista serio deve sapere dire no a richieste da parte di pazienti che si aspettano trasformazioni estetiche irrealizzabili. Sono modelli spesso veicolati dai social network che diffondono, secondo l’esperta, "un canone estetico omologato che non tiene minimamente conto dell’anatomia individuale, della propria unicità". Fra le aspettative impossibili da esaudire, il caso limite di una donna di 60, forte, che non si era mai presa cura del suo viso, convinta che qualche seduta di laser e ultrasuoni potesse farla assomigliare alla giovane supermodella