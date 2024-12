Sport.quotidiano.net - Serie b femminile. Puianello tritatutto. Ottavo hurrà consecutivo

77 FAENZA 46 CHEMCO: Olajide 12, Bevolo 13, Manzini 8, Luppi, Dettori 10, Dzinic, Raiola 6, Gatti 16, Saccani 2, Boiardi 4, Ivaniuk 6. Ali.: Giroldi. FAENZA: Casta, Panzavolta 3, Ceroni 10, Ciuffoli E. 2, Scekic 11, Babini 7, Cavina 3, Cavassi 5, Minguzzi 4, Mazzoni, Onyekwere 1, Rotaru. All.: Leonardi. Parziali: 27-11, 37-27, 60-35. La Chemco(18) coglie l’ottava vittoria consecutiva superando Faenza (8). Il match è sempre stato condotto dalle castellesi che sono scappate subito via, complice anche l’assenza della top-player romagnola Bernabè. Dopo un piccolo calo nel secondo quarto, nella ripresa la Chemco torna a macinare gioco mandando in doppia cifra ben quattro atlete e distribuendo equamente i minuti fra tutte le effettive.