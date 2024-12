Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, Chiara Galiazzo esclusa si sfoga: “Sono stata segata anche quest’anno” – IL VIDEO

"Allora ragazzima ho deciso stavolta che la faccio uscire lo stesso questa canzone perché fighissima", si è sfogata ironicamente Chiara Galiazzo per la sua esclusione dalla lista dai 30 Big in gara al prossimo Festival di Sanremo. Il nome della cantante non è stato pronunciato dal direttore artistico e conduttore Carlo Conti ieri durante il Tg1. Una piccola curiosità: Galiazzo aveva presentato lo stesso brano lo scorso anno, ma non è entrata nella rosa scelta da Amadeus. La cantante ha al suo attivo tre partecipazioni al Festival di Sanremo: nel 2013 con "Il futuro che sarà", nel 2015 con "Straordinario" e nel 2017 con "Nessun posto è casa mia".