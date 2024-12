Secoloditalia.it - Prodi pur di blandire Giannini ne spara una delle sue: Usa? Adorano Meloni perché obbedisce

Leggi su Secoloditalia.it

torna a calcare le scene, e pur di lasciare il segno neunasue: di quelle d’0annata da conservare in cantina per le occasioni degne di nota. Del resto quale occasione migliore diun indomito compagno di intemerata e bordate come Massimodo cui è chiamato a presentare l’ultima fatica editoriale intitolato emblematicamente Il dovere della speranza?straparla alla presentazione del libro diUn palcoscenico decisamente affollato quello della sinistra che, con Elly Schlein superata a sinistra da Landini, eche torna a cannoneggiare a destra, sembra continuamente attaccata ai fianchi su tutti i fronti da dove, tra occasioni editoriali e manifestazioni di piazza, più chere colpi, sembra continuare a incassare e perderli. Nonostante i suoi guru, i suoi salottieri in armi pronti a pontificare dalle colonne di giornali e giornaloni e a discettare nei talk show in voga nelle tv d’ispirazione radical chic, ce la mettano tutta.