Ilgiorno.it - Padre Norberto Pozzi, missionario inarrestabile: scampato a una mina ma tornerò in Centrafrica

Lecco, 2 dicembre 2024 – Claudicante, incerto nella camta e anche un poco sofferente. Però di nuovo in piedi, nonostante il piede sinistro non sia più il suo, ma una protesi. L’arto, quello vero,lo ha perso il 10 febbraio del 2023: al volante della sua Toyota Land Cruise stava raggiungendo Bozoum, nel cuore della Repubblicana, ma è passato sopra unache è esplosa. Ora che sta bene e può di nuovo muoversi,vuole tornare nella suae terre in quella che considera la sua casa e tra chi è diventata la sua gente il resto dei suoi giorni terreni. “Lì e la mia vita, lì è la mia vocazione, lì è la scelta”, confida il religioso, 72 anni, che ieri, a Lecco, città d’origine, è stato insignito del San Nicolò d’oro, la più alta onorificenza civica comunale.