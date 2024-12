Formiche.net - Istituzioni e scienza per un sistema-Paese più sicuro. Il dibattito con Biondi e Federici

Eventi metereologici sempre più dannosi, rischi geologicitici e, soprattutto, minacce antropiche sempre più sofisticate, rendono la protezione e la tutela delle infrastrutture critiche un settore strategico. È quanto rilevato nel corso dell’evento “La sicurezza delle infrastrutture critiche delle città e dei territori nell’era digitale”, promosso da Spee, società specializzata in soluzioni tecnologiche e servizi innovativi per la sicurezza, in collaborazione con l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea), che ha riunito a L’Aquila gli stakeholder del settore e le, a partire dalla Presidenza del consiglio. Una discussione che ha permesso di identificare le sfide più immediate e i mezzi tramite i quali sarà possibile garantire la sicurezza di unsempre più interconnesso e che, nel prossimo futuro, sarà sempre più caratterizzato dalla definitiva affermazione del concetto di smart city.