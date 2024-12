Tvzap.it - Edoardo Bove, le prime parole dopo il malore: come sta

Leggi su Tvzap.it

Social., leilsta. Attimi di panico durante la partita Fiorentina-Inter. Immagini drammatiche hanno riportato alla mente quanto avvenuto anni fa a Davide Astori, anche se questa volta con un finale diverso. Il giocatoreha avuto unin campo e ha lasciato lo stadio in ambulanza. Le sue condizioni, inizialmente critiche, hanno spinto l’arbitro a rinviare la partita. Vediamosta ora. (le foto)Leggi anche:, l’esperto rompe il silenzio:staLeggi anche:, la causa delin campo: cosa è successoLeggi anche: Calcio italiano in lutto, addio all’amato campioneLeggi anche: Calcio in lutto, l’indimenticato difensore muore a 43 anni, leilstaessere uscito dal campo in gravi condizioni,ha trascorso una notte tranquilla all’ospedale Careggi.