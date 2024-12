Infobetting.com - Bayern Monaco-Leverkusen (martedì 03 dicembre 2024 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Kompany perde Kane per un problema muscolare

Leggi su Infobetting.com

La cavalcata dello scorso anno in DFB Pokal era stata fin troppo facile per uncapace di fare il double in patria; quest’anno però ildiè intenzionato a riprendersi lo scettro sia in campionato e soprattutto tornare a prendere seriamente la coppa nazionale. Grande sfida all’Allianz Arena con i bavaresi .InfoBetting: Scommesse Sportive e