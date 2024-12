Lanazione.it - Basket. Grande impresa del Galli che vince a Milano

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 02 dicembre 2024 – Semplicemente straordinaria. La Polisportivaespugnae sigilla la nona vittoria stagionale. La formazione di coach Garcia sfoggia una prestazione di alto livello, allungando nel primo tempo per poi controllare l’andamento nella ripresa. Sugli scudi la prestazione delle due straniere, con Cruz (14 pt, 4/4 da 3, 10 rimbalzi) e Conde (20 pt e 15 rimbalzi) autrici di una doppia doppia. Nori da una parte, Conde dall’altra sbloccano il punteggio a tabellone. Moroni e Allievi trovano il break sull’8-4, ma Rossini e Conde replicano per l’8-11 e il successivo canestro di Mioni obbliga coach Pinotti al timeout. Al rientro è ancora Polisportiva, con l’asse Amatori-Conde a propiziare il 10-16. Tibè e Toffali confezionano la parità (18-18), ma il finale è tutto di Degiovanni che sale in cattedra per il 21-24.