Alle armi, cittadini europei!

Il 23 novembre Mark Rutte, il nuovo capo della Nato, e Donald Trump, il presidente eletto degli Stati Uniti, sono stati fotografati insieme mentre sorridevano felici e si stringevano la mano a Palm Beach, Florida. Eppure l’umore nei ministeri della difesaè di cupo presentimento. A un incontro di funzionari della difesa e dirigenti dell’industria della difesa a Praga pochi giorni dopo le elezioni, il sentimento più ottimistico era che Trump fosse ‘imprevedibile’. Altri erano molto meno ottimisti”. Così l’Economist. “Alcuni presenti all’incontro, gestito dall’International Institute for Strategic Studies (IISS), hanno tratto conforto dal fatto che quest’anno 23 dei 32 membri della Nato stanno raggiungendo o superando l’obiettivo di spendere il due per cento del Pil stabilito dieci anni fa in seguito all’annessione della Crimea da parte della Russia.