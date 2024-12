Noinotizie.it - Accusa, tentate truffe agli anziani: tre arresti nella Bat Carabinieri

Di seguito un comunicato diffuso dai:I militari del Comando Provinciale BAT, dopo aver eseguito accurate indagini, sono riusciti a individuare e a trarre in arresto tre uomini, presunti autori diad.Si tratta di due episodi distinti, accaduti uno a Bisceglie e uno a Minervino Murge, nei quali è stato utilizzato lo stesso Modus Operandi: la vittima anziana riceve una telefonata da un presunto maresciallo dei, il quale le riferisce che un suo parente figlio /nipote era stato fermato e trattenuto presso una caserma per motivi giudiziari. Per la sua liberazione le viene richiesto un compenso per le spese legali. Le vittime, prese dall’ansia e dalla preoccupazione, si adoperano per racimolare quanto più denaro e gioielli possibile. Nel frattempo, un complice del finto maresciallo raggiunge l’abitazione dell’anziana facendosi consegnare il bottino.