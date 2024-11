Thesocialpost.it - Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo: è nato Enea, il loro primo figlio

, celebre cantautore italiano, eDisono diventati genitori. È, ilgenito, un momento di grande gioia che il cantante ha condiviso con i fan attraverso un post su Instagram, mostrando le prime impronte dei piedini del neo. L’annuncio ha scateuna pioggia di auguri da parte di amici, colleghi e fan, che hanno voluto celebrare questo momento speciale per la coppia.“La direzione perfetta per non perdermi più”ha accompagl’annuncio con una frase intensa e carica di significato: “La direzione perfetta per non perdermi più. Benvenuto piccoletto”. Il post è stato condiviso anche tra le sue storie Instagram, con in sottofondo una delle sue canzoni più emozionanti, La parte migliore di me. Per ora, nessun commento ufficiale da parte diDi, ma la neomamma, che ha spesso condiviso momenti della gravidanza, sicuramente aggiungerà presto il suo pensiero a questa gioia.