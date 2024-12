Slalom femminile Killington 2024 risultati e classifica seconda manche | prima gioia per Rast Collomb in top 20

Leggi su Sportface.it

Arriva lavittoria in Coppa del Mondo per Camille(1:46.87). La svizzera classe 1999, dopo il terzo posto nel gigante di ieri, si prende lodie anche il pettorale rosso di specialità (insieme al primo posto ingenerale). Seconde a pari merito la svedese Anna Swenn Laon (+0.57) e la svizzera Wendy Holdener, che risale di ben otto posizioni beffando Lena Duerr (+0.60). La tedesca non si conferma dopo aver vinto laed è quarta per soli tre centesimi. Sempre Svizzera protagonista con Melanie Meillard, quinta a 0.77. Distacchi che poi aumentano fino a trovare la croata Zrinja Ljutic, 6ª a 1.27, e la canadese Laurence St-Germain, 7ª a 1.42. Altro piazzamento in top ten per l’albanese Lara Colturi (8ª a 1.46 da). Completano le prime dieci l’austriaca Katharina Liensberger (+1.