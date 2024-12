Probabili formazioni Bologna-Monza | ottavi Coppa Italia 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Turn over: si sintetizzano così ledi, match deglidi finale di, in programma alle 18:30 di martedì 3 dicembre nella cornice dello stadio Dall’Ara. Occhio al regolamento: “Ottiene la qualificazione ai quarti di finale la squadra che segna il maggiornumero di reti. Risultando pari il numero di reti segnate, l’arbitro provvede a far battere i tiri di rigore”. Niente tempi supplementari quindi in caso di pareggio, ma spazio ai tiri dal dischetto.– Tante seconde linee in campo. Ravaglia tra i pali. Posch, Casale, Lucumì, Lykogiannis in difesa. Pobega cerca posto a centrocampo dopo la squalifica in campionato. Più Dallinga di Castro in attacco. Riposo per Orsolini. Chance Ferguson. Fuori De Silvestri per infortunio.– Petagna fa rifiatare Djuric.