L'azienda di trasporti cittadina apre per la prima volta i suoi archivi per un suggestivo tuffo nel passato

Fino al 12 gennaio 2025 negli spazi dell’Adi Design Museum – Compasso d’Oro, a Milano (ingresso da via Ceresio 7), resterà aperta al pubblico la mostra ’Atm Manifesto: storie, viaggi e design’. Per lanella storiaMilanesilo scrigno del suoo storico, esponendo in maniera esclusiva fotografie, manifesti, campagne pubblicitarie, oggetti di design e documentazione inedita. Una selezione del patrimonio interno, offerta alla fruizione collettiva dopo un importante lavoro di recupero, che segna un nuovo traguardo nell’ambizioso progetto di tutela della storia del. L’iniziativa ospita anche un focus sulla linea 1 della metropolitana, con l’esposizione di immagini, documenti e oggetti che raccontano la nascita della ’rossa’ che nel 2024 festeggia iprimi 60 anni.