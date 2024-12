Ilnapolista.it - Il Real Madrid vince ed è virtualmente primo. Mbappé lascia il rigore a Bellingham e poi segna il 2-0

Iled èile poiil 2-0Ilbatte 2-0 il Getafe ed è a un punto dal Barcellona ma ha una partita da recuperare (quella contro il Valencia). Due a zero con gol dihato su. Il francese, dopo l’errore di Liverpool, non lo ha tirato. Poi, però hato il 2-0 con un tiro da fuori area. E se n’è divorati altri. Il Bernabeu lo ha acclamato, consapevole del periodo difficile che sta attraversando il calciatore.Come scrive l’edizione on line di Diario As:Il Barcellona di sabato ha portato il sole nella domenica del. Era come se Anfield o i dibattiti suo le decisioni di Ancelotti non ci fossero mai stati. Il Bernabeu non voleva più giudicare ma festeggiare mentre la squadra stava recuperando tutte le maglie perdute: quella della combattività, quella della regolarità (in campionato, non esageriamo) e persino ilposto che è di nuovo a portata di mano.