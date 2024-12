Ilrestodelcarlino.it - "Con quei soldi si può fare altro"

"Non conosco il progetto per rinnovare gli impianti a Monte Piselli – dice Vinicio Petrelli –, o almeno non conosco come si svilupperà e quali siano state le ultime variazioni. So solo che gli sciatori preferiscono di gran lunga la seggiovia perché consente di non togliersi gli sci, di stare seduti e riposarsi Al nord vanno le ovovie perché salgono in alto sopra i 2.000 metri e fa freddo. Ma da noi no e non si raggiugono quelle quote. Inoltre, se il primo impianto costa meno potrebbero avanzareper ricostruire un albergo in cima e uno skilift sul campetto. Credo che tuttidel finanziamento potrebbero essere utilizzati inmodo magari perpiù cose".