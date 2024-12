Cultweb.it - Che cos’è la FOMO e come possiamo affrontarla?

è l’acronimo di Fear of Missing Out, ovvero paura di perdere qualcosa, ed è una forma di ansia legata alla sensazione di essere esclusi da esperienze importanti che altri stanno vivendo. Alimentata spesso dai social media, può indurre sentimenti di inadeguatezza, bassa autostima e stress.Laè legata a un confronto costante con il prossimo. Vedendo online solo i momenti migliori degli altri, la nostra vita può sembrare monotona o meno importante. Questa ansia può manifestarsi con sintomi fisicitensione muscolare, mal di testa e tachicardia, oltre che con pensieri negativi e una sensazione di vuoto. Le cause includono insicurezza, aspettative irrealistiche e il bisogno di sentirsi connessi. I social media amplificano questi sentimenti mostrando vite apparentemente perfette, ma spesso distorte.